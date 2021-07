Wimbledon. Bancadas podem ficar cheias a partir dos quartos de final

A totalidade dos lugares das bancadas podem ser ocupadas por espetadores a partir dos quartos de final do torneio de Wimbledon, anunciou este domingo a organização do terceiro Grand Slam de ténis da temporada.

Em comunicado, o All England Club realçou a possibilidade de se transformar "no primeiro evento desportivo ao ar livre com a totalidade da capacidade" no Reino Unido desde o início da pandemia de covid-19.

Em 2020, o torneio britânico foi cancelado, naquela que foi a primeira vez que o mais antigo 'major' não se realizou em 75 anos.

A organização explicou que o aumento de metade para 100% da capacidade nos dois principais 'courts' decorre "da primeira semana bem sucedida" do torneio, tendo sido autorizado pelo Governo britânico.

Os jogos dos quartos de final estão previstos para decorrer a partir de terça-feira, no quadro feminino, prosseguindo na quarta, para o masculino, enquanto as finais estão marcadas para sábado e domingo, respetivamente.

O 'court' central tem uma capacidade para 14,979 espetadores e o número 1 para 12.345, mantendo-se a entrada nos recintos restrita para possuidores de testes negativos ao novo coronavírus nas 48 horas anteriores ou totalmente vacinados.