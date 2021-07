Zoo dos EUA começa a vacinar animais contra a covid-19 

Um jardim zoológico de São Francisco nos Estados Unidos começou a vacinar alguns dos seus animais contra a covid-19.

A vacinação faz parte de um esforço nacional para proteger diversas espécies de animais usando uma vacina experimental.

Oakland Zoo Facebook

De acordo com a CBS, os tigres Ginger e Molly foram os primeiros animais do Zoo de Oakland a receber a vacina, esta semana. As doses foram desenvolvidas e doadas pela Zoetis, uma farmacêutica veterinária norte-americana.

O vice-presidente dos serviços veterinários do jardim zoológico afirmou que nenhum dos animais foram infetados pelo SARS-CoV-2, mas defendeu a necessidade de proatividade.

Os primeiros animais a serem vacinados foram os tigres, pumas, ursos e furões. Depois, serão os macacos e os porcos.

A Zoetis vai doar mais de 11 mil doses a cerca de 70 jardins zoológicos, santuários, instituições académicas e organizações estatais, nos Estados Unidos da América.