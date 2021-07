Covid.19 Boris Johnson deverá anunciar hoje alívio das restrições em Inglaterra

O primeiro-ministro britânico deve anunciar hoje um alívio das restrições em Inglaterra.

Os números dos infestados no Reino Unido têm estado a aumentar, são agora perto dos 30 mil por dia. Mas com a vacinação a bom ritmo, Boris Johnson prepara-se para anunciar, por exemplo, o uso facultativo de máscara mesmo em espaços fechados, ou a reabertura dos estabelecimentos de diversão nocturna. Esta nova fase deverá entrar em vigor no dia 19.



Quanto às viagens, ainda há dúvidas: o The Guardian diz que Boris Johnson deve anunciar o fim da quarentena para os passageiros com vacinação completa, vindos de países da lista amarela, como é o caso de Portugal.

A BBC garante no entanto que o primeiro-ministro não fará qualquer referência a esse assunto na conferência de imprensa marcada para as 17h00.

Mais de 3,9 milhões de mortos no mundo

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.974.841 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 183,4 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.

Os países com o maior número de mortos são os Estados Unidos, o Brasil, México, Rússia, a Índia e França.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

A grande maioria dos pacientes recupera, mas uma parte evidencia sintomas por várias semanas ou até meses.

