Covid-19. Carlos Moedas diz que Governo devia ter adotado modelo inglês para abertura da economia

Carlos Moedas diz que o Governo já deveria ter adotado o modelo inglês para abertura da sociedade e da economia.

O candidato à Câmara de Lisboa diz que as restrições atualmente existentes não se justificam e só existem porque o Governo não criou vagas suficientes em cuidados intensivos.

Moedas falava numa apresentação das propostas que tem para a cidade. Mas não falou da provocação de António Costa que o classificou como mera tábua de salvação para a cabeça do líder do PSD. No entanto jurou que não pensa na câmara como trampolim para outros voos no partido.