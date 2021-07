O ministro da Saúde de França tranquilizou esta sexta-feira as pessoas que vão viajar de férias para a Espanha e Portugal, um dia depois de outro governante desaconselhar o turismo para os dois países devido à covid-19.

"Na Europa, temos este sistema de certificado digital que permite a circulação das pessoas vacinadas, as que estão protegidas. É a mensagem que temos de reter", disse Olivier Véran, ao ser questionado numa entrevista à rádio France Inter sobre as declarações proferidas na quinta-feira pelo secretário de Estado dos Assuntos Europeus de França, Clément Beaune.

"Por isso", acrescentou Véran, "as pessoas que reservaram as suas férias em Espanha, Portugal ou outro lugar não devem entrar em pânico. A partir do momento que tenham o certificado digital de saúde, estão habilitadas a viajar e obviamente que poderão circular".