Covid-19: Marrocos impõe quarentena a viajantes de Portugal, Espanha e França

Marrocos vai impor uma quarentena de dez dias aos viajantes não vacinados contra a covid-19 de Portugal, Espanha e França a partir de terça-feira, 13 de julho, informou hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros marroquino.

A nova medida corresponde à última atualização das recomendações de viagens feitas pelas autoridades marroquinas, que passou a incluir Portugal, Espanha e França na lista B, de áreas de alto risco, para a propagação da covid-19 e a sua variante Delta.

Os viajantes dos países da lista B - que atualmente inclui 81 países - devem apresentar teste PCR negativo feito a menos de 48 horas e, se não forem vacinados (com as duas doses), devem passar por uma quarentena de dez dias num hotel designado pelas autoridades e pagar pela sua estadia.

Marrocos retomou as viagens internacionais em 15 de junho com condições que variam e que se atualizam de acordo com a situação epidemiológica de cada país.

Mais de 9,2 milhões de marroquinos já foram vacinados com as duas doses das vacinas Sinopharm e AstraZeneca.