Novas regras nos restaurantes. Clientes optam por ficar nas esplanadas 

O último fim de semana foi de novas regras para o acesso ao interior dos restaurantes com a exigência do certificado digital ou teste negativo à covid-19.

Esplanadas cheias e pessoas à espera de mesa: foi assim na maior parte dos restaurantes de Norte a Sul do país. Com as novas regras no interior dos espaços, a escolha dos clientes foi fazer as refeições fora.

A Associação Nacional de Restaurantes diz que o setor teve quebras na faturação superiores a 90%. O impacto foi menor para os restaurantes com espaço exterior.

Também a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal já reagiu às novas medidas. Defende que com os certificados digitais e com os testes sejam retiradas as restrições de horários e de lotação. A associação pede ainda um reforço de apoios de forma a compensar o impacto económico das medidas sanitárias.