Covid-19. Especialistas alertam para o descontrolo das infeções no Reino Unido

A menos de quatro dias do fim de todas as restrições em Inglaterra, o Reino Unido registou mais de 48.000 novos casos de covid-19. Os especialistas alertam para os perigos do descontrolo da infeção num momento em que a variante delta está a obrigar algumas regiões a dar um passo atrás no relaxamento das medidas.

No Reino Unido, que planeia abrir todas as atividades, incluindo discotecas, a partir da próxima segunda-feira, o Governo de Boris Johnson garante que vai continuar a manter controlados os internamentos e mortes.

Na Catalunha, as praias têm registado cada vez mais afluência, o que tem obrigado as autoridades a recorrer a drones equipados com software de reconhecimento humano, para controlar a lotação. Nem todos concordam com o projeto piloto, que segundo alguns viola a privacidade de quem frequenta a praias.

No mapa semanal da incidência da covid-19, a Catalunha é uma das regiões onde o vermelho carregado mostra o caminho de progressão da variante delta na União Europeia: Península Ibérica, a Holanda, Bélgica, e agora também França e a Grécia. Precisamente os países que aprovaram a intenção de tornar obrigatória a vacinação dos profissionais de saúde e trabalhadores dos lares. Os protestos tomaram conta das ruas de Paris e Atenas, onde é grande a desconfiança em relação às vacinas.

