Teste ou certificado para acesso a restaurantes: 4% dos estabelecimentos estão em incumprimento

No último fim de semana, as fiscalizações da ASAE detetaram que 4% dos restaurantes não estavam a cumprir as novas regras de acesso ao interior.

Já em relação às ações nos hotéis, o balanço é mais positivo uma vez que não houve qualquer infração registada.

As novas regras que obrigam à apresentação do certificado digital ou de um teste negativo estão em vigor em quase 100 concelhos.

A ASAE vai continuar a realizar ações de fiscalização ao cumprimento das regras impostas na pandemia em todo o país.