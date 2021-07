Governo quer pais com filhos até aos 8 anos em teletrabalho

O Governo promete que os pais com filhos até 8 anos poderão, no futuro, trabalhar à distância, mesmo que o empregador não concorde, mas o regime de teletrabalho terá de ser partilhado, avançou o "Jornal de Negócios".

Segundo o documento entregue na quarta-feira pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social aos parceiros sociais (sindicatos e confederações patronais), o Governo quer “alargar aos trabalhadores e trabalhadoras com filhos menores de 8 anos de idade, ou filhos com deficiência, ou doença crónica o direito a exercer a atividade em teletrabalho".

A medida só estava prevista, até ao momento, para crianças até aos três anos.

Porém, a regra só se aplicará caso haja "partilha entre homens e mulheres e quando compatível com as funções” para não dar azo a desigualdades de género.

O projeto do Governo deverá ser revisto na especialidade em setembro.