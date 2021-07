Banhos no rio em ambiente de discoteca em Vila Real

Em Vila Real, nasceu um novo espaço de lazer, onde se misturam os banhos no rio Tanha com os sons e ambiente de uma discoteca ao ar livre. Uma estrutura pensada para refrescar os dias de verão, com as regras que os tempos de pandemia exigem.

Foi a forma que encontraram para que o pequeno ribeiro que corre no verão desse lugar a uma piscina natural, que agora refresca os dias do novo Parque de Lazer de Andrães.

Quem aqui chega encontra uma decoração arrojada a lembrar uma discoteca ao ar livre.

O que se quer é proporcionar diversão dentro das restrições do momento. O empurrão é dado pelos baloiços que, entre o rio e o bar, embalam aqui todo o conceito de lazer.

O parque foi pensado para distribuir famílias e amigos por diversos espaços.