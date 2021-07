Marcelo Rebelo de Sousa reforçou este domingo a ideia da esperança na leitura atual dos números da pandemia. O Presidente da República disse em Celorico de Basto, no Dia do Município, que é preciso olhar para a frente com confiança.

A tarde continuou em Vila Real, onde Marcelo voltou a falar da pandemia e fazer um apelo à vacinação. O Presidente da Repúblico ainda foi ao hospital de Vila Real visitar a mulher bombeira de Vinhais que ficou gravemente ferida num acidente esta semana.