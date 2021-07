Os peritos preparam-se para sugerir ao governo que acabe com as restrições de horários no comércio e o recolher obrigatório no mês de agosto. A informação foi avançada pelo comentador da SIC, Luís Marques Mendes, no Jornal da Noite de domingo.

Esta semana, o Governo vai definir as novas regras face à evolução da pandemia e sobretudo, considerando a vacinação. O alívio nas restrições vai estar em discussão esta terça-feira no encontro entre políticos e especialistas no Infarmed.

Nestes dois meses em que os peritos e os políticos não discutiram a evolução da pandemia, a vacinação acelerou e chegou a mais faixas etárias. Por outro lado, mais concelhos passaram para risco elevado ou muito elevado e a conhecer medidas restritivas.