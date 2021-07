Covid-19. Setor da restauração pede fim das restrições ao fim de semana

Várias dezenas de empresários do setor da restauração manifestaram-se, esta segunda-feira, no Porto contra as restrições impostas pelo Governo.

A associação PRO.VAR, Promover e Inovar a Restauração Nacional, pede o fim dos testes obrigatórios ao fim de semana e também das limitações horárias.

Daniel Serra, da PRO.VAR, defende que a apresentação do teste negativo seja abolida e que sejam os portugueses a decidir, em consciência, se podem ou não ir aos restaurantes. Ou seja, "tirar essa responsabilidade do empresário da restauração", acrescenta.