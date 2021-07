Covid-19. Descida do número de novos casos no Reino Unido contraria previsões do Governo

No Reino Unido, o número de novos casos caiu mais de 30% nos últimos sete dias, uma descida que contraria as previsões do Governo e dos especialistas. Ainda assim, os efeitos do desconfinamento de Inglaterra só deverão começar a ser sentidos a partir do final da semana.

As possíveis explicações para a diminuição do número de novos casos são o facto de 70% dos adultos já terem a vacinação completa, o início das férias escolares e ainda o fim do Europeu.

Também o facto do país ter gozado de bom tempo nas últimas semanas, terá levado mais gente para espaços ao ar livre, reduzindo, assim, os contágios. Certezas ninguém tem, mas a verdade é que ainda é cedo para sentir o impacto do chamado dia da Liberdade, em Inglaterra.

Passaram apenas oito dias desde que terminaram quase todas as restrições. A haver mudança de tendência, tal só deverá acontecer nas próximas semanas.

Apesar da descida de novos casos registada, o de mortes subiu 40% nos últimos sete dias e o de internamentos 25%, uma consequência direta dos dias em que o número de casos rondava os 50 mil.