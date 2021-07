Os Estados Unidos consideram Portugal um destino de risco muito elevado.

O Departamento de Estado do norte-americano desaconselhou as viagens devido ao aumento de casos de covid-19, à exceção de quem já esteja totalmente vacinado contra a doença. Portugal está agora na zona vermelha dos Estados Unidos.

No mapa vermelho do país passaram a estar também a Espanha, Chipre e Quirguistão.

Os EUA atualmente restringem a entrada de praticamente todos cidadãos que não são norte-americanos e que os que estiveram no Reino Unido, Irlanda, China, Índia, África do Sul, Irão, Brasil e nos 26 países europeus do espaço Schengen, 14 dias antes.

Variante Delta provoca nova onda de casos de infeção nos EUA

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, lembrou que a variante Delta está a espalhara-se no país e no mundo, ressalvando que, nos EUA, provocou uma nova onda de casos de infeção que está a atingir principalmente pessoas não vacinadas e que deve manter-se nas próximas semanas.

Por outro lado, Jen Psaki considerou normal que as autoridades de saúde norte-americanas mantenham uma discussão "ativa" sobre as medidas a tomar, incluindo a possibilidade de obrigação do uso de máscara em espaços fechados, depois de o principal perito em doenças infecciosas do governo dos EUA, Anthony Fauci, ter defendido a mesma posição.

O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) disse em maio que a população norte-americana totalmente vacinada poderia andar sem máscara, na maior parte do tempo, mesmo em espaços fechados ou em grandes aglomerações de pessoas. No domingo, Anthony Fauci admitiu que está a analisar a recomendação do uso de máscara para os já vacinados, dado o aumento de infeções, que estão a conduzir os EUA "na direção errada".

Jen Psaki alertou também que é preciso ser "responsável" e que 97% dos internamentos nas últimas semanas correspondem a pessoas não vacinadas.

"Os dados continuam a mostrar que se você for vacinado está protegido e é muito improvável que fique doente ou seja hospitalizado", acrescentou.

A porta-voz da Casa Branca disse ainda que apoia a petição das organizações de saúde para que a vacinação seja obrigatória para os profissionais de saúde, lembrando que o CDC não dá ordens, mas sim recomendações.