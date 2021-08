Covid-19. Autoridades de Wuhan ordenam testes em massa após registo de novos casos

A cidade chinesa de Wuhan, no centro do país, anunciou esta terça-feira uma campanha de testes em massa à sua população de onze milhões de pessoas, depois de detetar três casos locais de doentes com covid-19 e cinco assintomáticos.

Trata-se dos primeiros casos por infeção local detetados em Wuhan em mais de um ano. A cidade diagnosticou os primeiros casos de covid-19 no mundo no final de 2019.

Wuhan confinou parcialmente o bairro de Zhuankou, agora considerado de "médio risco", de acordo com uma circular emitida pela comissão local de saúde.

Especialistas acreditam que vacinação vai prevenir surto

A alta capacidade de contágio da variante Delta pôs à prova as restritas medidas de prevenção das autoridades chinesas para conter a doença, embora especialistas locais tenham expressado que a taxa de vacinação e a experiência acumulada vão prevenir um surto em grande escala no país.

A China anunciou esta terça-feira ter identificado 90 novos casos de covid-19, dos quais 61 por contágio local, a maioria na província de Jiangsu, no leste do país.

Jiangsu registou 45 infeções, parte de um surto inicialmente detetado na capital da província, Nanjing, e que se alastrou depois a outras regiões da China.

Os restantes casos locais distribuíram-se pelos municípios de Pequim (um) e Xangai (um) e pelas províncias de Hunan (seis), Hubei (três), Henan (dois), Yunnan (dois) e Fujian (um), indicou a Comissão de Saúde da China.

Quarentenas, bloqueios e regras mais rígidas

Pequim colocou dois bairros sob quarentena e restringiu a entrada na cidade de pessoas de áreas consideradas de risco. Cidades como Nanjing e Zhengzhou também estão a conduzir testes de ácido nucleico em todos os seus habitantes.

A cidade de Yangzhou, em Jiangsu, anunciou bloqueios em todos os complexos residenciais localizados em áreas urbanas, após a confirmação de 94 casos nos últimos dias.

O número total de infetados ativos na China continental é de 1.157, dos quais 24 se encontram em estado grave, de acordo com os dados disponibilizados pela Comissão Nacional de Saúde.