Descoberto mecanismo que permite diagnosticar gravidade da covid-19

Investigadores do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S) descobriram um mecanismo que poderá explicar o grau de gravidade da covid-19, ou seja, o que leva os doentes a desenvolverem doença grave, ligeira ou até mesmo sem sintomas.

O estudo revela que é possível prever se o paciente vai apresentar doença grave ou ligeira através dos linfócitos T, que são das principais células que defendem o organismo de infeções.

Os especialistas garantem que com este método é possível alcançar um prognóstico e assim prever e antecipar qual é o tratamento mais adequado contra a covid-19.

Através de um tratamento antecipado poderão ser evitados estados mais gravosos, segundo os especialistas.

A investigação contou com a colaboração do Centro Hospitalar Universitário do Porto e do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e envolveu cerca de 100 doentes, que foram seguidos 14 dias após a infeção.

