Covid-19. Há 32 concelhos com mais de 480 casos por 100 mil habitantes

Portugal tem esta sexta-feira 32 concelhos com incidência do coronavírus SARS-CoV-2 superior a 480 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, menos oito do que na última sexta-feira.

Segundo os dados hoje divulgados no boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), há no total 218 concelhos com uma incidência superior a 120 casos de infeção pelo vírus SARS-COV-2 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias (menos 14), o que representa 71% dos municípios portugueses.

Destes 218 concelhos, 32 registam incidência cumulativa a 14 dias superior a 480 casos entre 22 de julho e 04 de agosto.

Acima do limiar máximo de mais de 960 casos por 100 mil habitantes, de acordo com as categorias definidas pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC), estão três concelhos: Portimão (1.050), Proença-a-Nova (1.575) e Sines (1.014).

Os dados da DGS indicam ainda que, nos últimos 14 dias, 128 concelhos ultrapassaram os 240 casos de infeção por 100 mil habitantes.

Sem qualquer caso de infeção pelo novo coronavírus nos últimos 14 dias estão agora sete concelhos: Calheta (Açores), Castanheira de Pêra, Corvo (Açores), Marvão, Porto Moniz (Madeira), Santa Cruz das Flores (Açores) e Vila de Rei.

Confira em que nível de risco se encontra o seu concelho:

Mais de 960 casos

Portimão

Proença-a-Nova

Sines

Entre 480 e 960 casos

Albufeira

Alcoutim

Beja

Castro Marim

Cuba

Esposende

Faro

Lagoa

Lagoa (Açores)

Lagos

Lisboa

Loulé

Lousada

Matosinhos

Mirandela

Monchique

Montalegre

Montemor-o-Novo

Olhão

Oliveira do Hospital

Porto

Ribeira Grande

São Brás de Alportel

Serpa

Sousel

Vila do Bispo

Vila Nova de Foz Côa

Vila Real

Vila Real de Santo António

Entre 240 e 480 casos

Águeda

Alcanena

Alenquer

Aljezur

Aljustrel

Almada

Almodôvar

Alter do Chão

Amadora

Amarante

Amares

Angra do Heroísmo

Arouca

Arraiolos

Azambuja

Baião

Barreiro

Batalha

Boticas

Braga

Bragança

Cascais

Castro Verde

Celorico de Basto

Cinfães

Constância

Entroncamento

Espinho

Estremoz

Évora

Fafe

Felgueiras

Gondomar

Grândola

Guimarães

Ílhavo

Leiria

Loures

Mação

Mafra

Maia

Marinha Grande

Mértola

Moita

Mortágua

Moura

Nazaré

Odemira

Odivelas

Oeiras

Oliveira do Bairro

Ourique

Ovar

Paços de Ferreira

Palmela

Paredes

Paredes de Coura

Penacova

Penafiel

Peniche

Ponta Delgada

Ponte de Sor

Porto de Mós

Póvoa de Lanhoso

Póvoa de Varzim

Rio Maior

Santa Marta de Penaguião

Santarém

Santo Tirso

Seixal

Sesimbra

Setúbal

Silves

Sintra

Sobral de Monte Agraço

Tavira

Torres Novas

Trofa

Valença

Valongo

Vendas Novas

Viana do Alentejo

Vidigueira

Vieira do Minho

Vila da Praia da Vitória

Vila do Conde

Vila do Porto

Vila Flor

Vila Franca de Xira

Vila Franca do Campo

Vila Nova de Famalicão

Vila Nova de Gaia

Vila Verde

Vila Viçosa

Vizela

Entre 120 e 240 casos

Abrantes

Alandroal

Alcobaça

Alcochete

Alijó

Almeirim

Alpiarça

Alvito

Anadia

Arganil

Aveiro

Avis

Barcelos

Benavente

Cabeceiras de Basto

Cadaval

Caldas da Rainha

Caminha

Campo Maior

Carrazeda de Ansiães

Carregal do Sal

Cartaxo

Castelo Branco

Castelo de Paiva

Castro Daire

Chamusca

Chaves

Coimbra

Coruche

Elvas

Ferreira do Alentejo

Ferreira do Zêzere

Figueira da Foz

Figueiró dos Vinhos

Funchal

Gavião

Guarda

Lajes das Flores

Lajes do Pico

Lamego

Lourinhã

Machico

Marco de Canaveses

Mealhada

Mira

Mogadouro

Mondim de Basto

Montemor-o-Velho

Montijo

Mourão

Murça

Nelas

Óbidos

Oliveira de Azeméis

Oliveira de Frades

Ourém

Pedrógão Grande

Peso da Régua

Pombal

Ponte de Lima

Portalegre

Porto Santo

Reguengos de Monsaraz

Resende

Ribeira Brava

Sabrosa

Salvaterra de Magos

Santa Maria da Feira

Santiago do Cacém

São João da Madeira

São João da Pesqueira

Sardoal

Sátão

Sertã

Sever do Vouga

Soure

Tabuaço

Terras de Bouro

Tomar

Tondela

Torres Vedras

Vagos

Vale de Cambra

Valpaços

Viana do Castelo

Vila Nova da Barquinha

Vila Nova de Cerveira

Vila Nova de Paiva

Vila Nova de Poiares

Vila Pouca de Aguiar

Viseu

Os restantes concelhos apresentam menos de 120 casos por 100 mil habitantes.

Na semana passada, o Conselho de Ministros definiu que o nível de risco na matriz de monitorização da pandemia de covid-19 passaria a fixar-se em 480 casos por 100 mil habitantes a 14 dias em vez dos anteriores 240, decidindo também que deixaria de haver medidas diferenciadas por concelhos.

A Direção-Geral da Saúde continua, por sua vez, a divulgar dados por concelhos com referência à incidência cumulativa que "corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada".

A pandemia de covid-19 fez pelo menos 4.247.424 mortos em todo o mundo, entre mais de 200,1 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, desde que a OMS detetou a doença na China em finais de dezembro de 2019, segundo o balanço mais recente da AFP com base em dados oficiais.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.440 pessoas e foram registados 982.364 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.