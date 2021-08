Covid-19. Médicos de saúde pública pedem "cautela" com surtos em lares

O presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública defendeu que a situação dos surtos nos lares de idosos merece cautelas, mas não defende a massificação dos testes nem uma terceira dose da vacina, sem evidência científica.

Em declarações à agência Lusa, a propósito dos surtos nos lares, Ricardo Mexia afirmou que esta questão deve ser olhada com "bastante cautela".

"A questão dos lares é preocupante no sentido em que sabemos que são os contextos em que mais severidade e mais mortalidade tivemos no passado", mas, ressalvou, a situação "ainda está muito longe" do cenário vivido em janeiro e fevereiro, "muito mais complicado".