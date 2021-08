Covid-19. Líder do Chega tem sintomas ligeiros e vai estar em isolamento 10 dias

O líder do Chega esteve em contacto com uma pessoa infetada com covid-19 na sexta-feira à noite. No domingo realizou dois testes rápidos de antigénio, cujos resultados foram positivos.

Por indicação da Direção-Geral da Saúde, ficou isolado e esta segunda-feira fez um teste PCR, que veio confirmar o diagnóstico.

O líder do Chega vai ficar em isolamento, pelo menos, nos próximos 10 dias. Está com sintomas ligeiros, nomeadamente tosse e dores nas costas.

Perante o facto de não estar, ainda, vacinado contra a covid-19, André Ventura partilhou um video no facebook a afirmar que se trata de uma "opção essencialmente pessoal".

André Ventura cancelou toda a agenda política para os próximos dias. Aos eventos em que seja necessária a presença do Chega, o vice-presidente do partido, António Tânger, irá substituir o líder do partido.