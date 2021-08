Covid-19. Variante Delta obriga a novas restrições na Austrália e China 

A variante delta tem desafiado as medidas contra a covid-19 na Austrália e na China.

Milhões de pessoas nos dois países voltaram a ficar em confinamento depois do aumento no número de casos de covid-19 com origem na nova cepa.

A Austrália enfrenta problemas com a vacinação. Até agora, pouco mais de 20%da população tem a vacinação completa.

Na China, os especialistas alertam que o país vai ter que aprender a coexistir com o vírus.

Na Europa, a aposta é na vacinação dos jovens, a faixa etária com o maior número de novos infetados.