Covid-19. OMS vai testar três medicamentos para tratar doentes hospitalizados

A Organização Mundial de Saúde (OMS) vai iniciar uma nova fase de ensaios clínicos de medicamentos contra a covid-19, testando três medicamentos em pacientes hospitalizados, estando a recrutar participantes também em Portugal.

Os testes fazem parte da nova fase do ensaio clínico Solidarity, da OMS, que entra na fase Solidarity Plus para testar a eficácia dos medicamentos artesunate (do laboratório farmacêutico IPCA), usado para tratar casos graves de malária; imatinib (Novartis), usado para tratar alguns tipos de cancro; e infliximab (Johnson and Johnson), usado para tratar doenças do sistema imunitário, como artrite reumatoide.

Os medicamentos foram doados pelas farmacêuticas para a realização do ensaio clínico que decorre em 52 países, incluindo Portugal.

"Encontrar terapêuticas mais eficazes e acessíveis para os doentes com covid-19 permanece uma necessidade crítica e a OMS está orgulhosa por liderar este esforço global", disse o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, citado em comunicado da organização divulgado hoje.

O comunicado refere que na nova fase dos ensaios clínicos estão envolvidos cerca de 600 hospitais nos 52 países participantes, mais 16 países do que na fase inicial, sendo possível avaliar a eficácia de vários tratamentos ao mesmo tempo usando um único protocolo, recrutando milhares de pacientes para gerar estimativas robustas sobre a eficácia que um medicamento pode ter na mortalidade.

O protocolo também permite a adição de novos medicamentos ao longo do processo e o abandono dos que sejam considerados ineficazes.

Os ensaios já permitiram demonstrar, por exemplo, que medicamentos como remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir e interferon têm pouca ou nenhuma eficácia em pacientes hospitalizados.

O ensaio clínico vai recrutar apenas pacientes adultos, homens e mulheres, em internamento hospitalar, até 1 de maio de 2022.

Medicamento israelita trata doentes em cinco dias

O EXO-CD24 é o resultado de mais de 20 anos de investigação, agora aplicada à covid-19. Na base está o estudo da molécula CD24, presente de forma natural no corpo humano.

O fármaco é administrado diretamente nos pulmões, por inalação de três a quatro minutos por dia, durante cinco dias. Segundo o responsável pela investigação, Nadir Arber, "a maioria dos doentes foi para casa depois de cinco dias e sente-se melhor depois de duas doses".

A segunda fase da investigação decorreu com sucesso em vários hospitais em Atenas, na Grécia, e sem registo de efeitos secundários.

O estudo segue esta semana para a terceira fase - a última - que vai comparar o medicamento com placebo.