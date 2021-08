Covid-19. Terceiro inquérito para avaliar imunidade da população arranca em outubro

O terceiro Inquérito Serológico Nacional (ISN) vai arrancar em outubro. O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge prevê anunciar os resultados finais em dezembro.

O objetivo deste estudo é caracterizar a imunidade da população à covid-19 e analisar a evolução dessa imunidade ao longo do tempo.

A segunda fase deste inquérito terminou em maio e concluiu que um infetado com covid-19 perde anticorpos três meses depois da infeção.

"Os nossos resultados sugerem ainda que os indivíduos infetados por SARS-CoV-2 têm valores mais baixos de anticorpos do que os vacinados, à semelhança de resultados obtidos em ensaios clínicos (...), não sendo, no entanto, possível inferir quanto a diferenças no nível de proteção entre pessoas infetadas ou vacinadas. De qualquer modo, estes resultados suportam a opção de vacinação de pessoas previamente infetadas com SARS-CoV-2", pode ler-se no documento.