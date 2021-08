A entrevista na íntegra à ministra da Saúde

Em entrevista à SIC, esta quinta-feira, a ministra da Saúde revelou que foi atingida a meta de 70% da população portuguesa com a vacinação completa contra a covid-19. Marta Temido indica que poderá estar para breve o alívio das restrições e o avanço do desconfinamento.

Sobre a eventual necessidade de uma terceira dose da vacina, a ministra explica que as autoridades de saúde e o Governo estão a aguardar as orientações da Agência Europeia do Medicamento e recusa que os inquéritos serológicos nos lares de idosos sejam determinantes no que diz respeito à decisão sobre a administração de uma terceira dose.

Questionada sobre a falha no sistema de refrigeração de vacinas no centro de vacinação do Queimódromo do Porto, remete esclarecimentos para depois de conhecidos os resultados da análise do Infarmed, mas admite a “hipótese remota” de que algumas das pessoas possam ter que ser vacinadas novamente.