Covid-19. EUA podem ser os primeiros a aprovar em definitivo a vacina da Pfizer

Os Estados Unidos podem ser os primeiros a aprovar em definitivo a vacina da Pfizer, já esta segunda-feira. Até agora todas as vacinas tiveram aprovação apenas para uso de emergência.

A autorização para a utilização de emergência foi concedida no final do ano passado e serviu para tornar mais fácil e rápido o acesso à vacina, para que todos os países iniciassem o processo de vacinação.

Oito meses depois, os Estados Unidos podem ser os primeiros a aprovar em definitivo o uso da Pfizer, para ajudar a travar a variante Delta no país mais afetado pela pandemia e com mais de 150 mil casos por dia.

De acordo com o New York Times, depois de aprovada, a Pfizer-BioNTech planeia solicitar a aprovação da terceira dose. O Presidente norte-americano já anunciou que o terceiro reforço poderá começar a ser administrado a partir de 20 de setembro, em adultos que tomaram a segunda dose há mais de oito meses.

Na Austrália, a polícia foi obrigada a usar gás pimenta e canhões de água para dispersar os protestos contra o confinamento. Sete polícias foram hospitalizados e várias pessoas detidas, num dia onde foram administradas 310 mil doses, um recorde na Austrália.

No Rio de Janeiro, mais de 90% dos adultos já tomou pelo menos uma dose, mas no resto no país a percentagem de pessoas com uma dose está ainda nos 50%, numa altura em que o número de infetados já ultrapassa os 20 milhões.

