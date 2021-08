Covid-19 nas escolas. Regras devem manter-se no novo ano letivo

O novo ano letivo começa entre 14 e 17 de setembro, mas apesar dos números da vacinação, o Governo diz que as regras não devem mudar muito em relação ao ano passado e que apenas está a fazer ajustes no plano que será comunicado às escolas.

Apesar de as aulas começarem só a partir do dia 14, os professores regressam na próxima semana às escolas e o CDS quer saber se vão ser feitos testes no pré-escolar, 1º e 2º ciclos.

Numa série de questões enviadas ao ministério da Educação, o partido pergunta ainda sobre a possibilidade de uma terceira dose para docentes e funcionários e se as regras de isolamento se mantêm para turmas inteiras.