Covid-19. Início do ano letivo com rastreios no 3.º ciclo e secundário

As escolas do 3.º ciclo e secundário vão realizar rastreios dos alunos à covid-19 no início do ano letivo e a testagem vai abranger professores e funcionários de todos os níveis de ensino, anunciou esta quinta-feira o Ministério da Educação.

A decisão do Ministério da Educação surge na sequência de um parecer emitido hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS), que recomenda "um 'screening' dirigido à comunidade escolar", independentemente de as pessoas estarem ou não vacinadas.

O próximo ano letivo arranca entre 14 e 17 de setembro e até 15 de outubro deverão ser testados todos os alunos do 3.º ciclo e secundário e os funcionários de todos os níveis de ensino. Segundo a tutela, os rastreios vão decorrer em três fases.

Até ao final da primeira semana de aulas, serão testados os professores e funcionários, num exercício que começa a 06 de setembro e termina no dia 17. Seguem-se os alunos do secundário nas duas semanas seguintes, entre 20 de setembro e 01 de outubro, e finalmente os alunos do 3.º ciclo, entre 04 e 15 de outubro.

Em comunicado, o Ministério da Educação justifica a medida referindo "o sucesso da Estratégia Nacional de Testes para SARS-CoV-2", que demonstrou a relação entre casos de infeção em contexto escolar e a incidência na comunidade.

O parecer da DGS refere ainda que "esta testagem faz-se sem prejuízo da realização futura de testes por motivo de investigação de casos, contactos e/ou surtos na comunidade escolar".

Parte significativa da comunidade escolar já deverá estar vacinada

Além dos rastreios no início do ano letivo, uma parte significativa da comunidade escolar já deverá estar vacinada nessa altura.

Os professores e funcionários começaram a ser vacinados contra a covid-19 ainda durante o ano letivo passado, em março, estando atualmente a decorrer a vacinação dos mais novos, a partir dos 12 anos.

Só no fim de semana de 14 e 15 de agosto foram vacinados mais de 160 mil jovens entre os 16 e 17 anos e no sábado e domingo receberam a primeira dose da vacina cerca de 148 mil jovens entre os 12 e 15 anos.

O próximo fim de semana também será dedicado a estas faixas etárias, que deverão ter a vacinação completa até 19 de setembro, segundo o calendário definido pela 'task-force' responsável pelo plano de vacinação.