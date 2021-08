Covid-19. Ministra da Saúde diz que Governo está atento ao risco do regresso às aulas

Marta Temido assegura que o Governo está atento aos riscos associados ao regresso às aulas. Sublinha ainda que nas próximas semanas o Executivo vai apostar no rastreamento e na testagem como forma de prevenção.

Início do ano letivo com rastreios no 3.º ciclo e secundário

As escolas do 3.º ciclo e secundário vão realizar rastreios dos alunos à covid-19 no início do ano letivo e a testagem vai abranger professores e funcionários de todos os níveis de ensino, anunciou na quinta-feira o Ministério da Educação.

A decisão do Ministério da Educação surge na sequência de um parecer emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS), que recomenda "um 'screening' dirigido à comunidade escolar", independentemente de as pessoas estarem ou não vacinadas.

O próximo ano letivo arranca entre 14 e 17 de setembro e até 15 de outubro deverão ser testados todos os alunos do 3.º ciclo e secundário e os funcionários de todos os níveis de ensino. Segundo a tutela, os rastreios vão decorrer em três fases.