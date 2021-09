Covid-19. Nova variante analisada pela OMS "ainda não revela sinais de preocupação"

A Organização Mundial da Saúde está a vigiar a evolução de uma nova variante do coronavírus, "Mu", identificada pela primeira vez na Colômbia.

"Mu" tem vindo a evoluir há 8 meses e já foi detetada na América do Sul e na Europa.

"As variantes até agora conhecidas, são muito mais transmissíveis, causam outro tipo de doença, como a variante do Reino Unido e da variante delta", relembra Miguel Castanho, do Instituto de Medicina Molecular acrescentando, "depois ainda temos aquelas variante, que nós não sabemos se na prática vão ser muito piores".