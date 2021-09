Japão deteta frasco da vacina da Moderna com "várias partículas pretas"

O Japão relatou um novo caso de suspeita de contaminação da vacina contra a covid-19 da Moderna, o quarto incidente em menos de uma semana.

A autarquia de Kanagawa disse na terça-feira que foram detetadas num frasco da vacina Moderna "várias partículas pretas" numa ação de verificação de substâncias estranhas antes da utilização, pelo que suspendeu todo o lote.

O Japão suspendeu 1,63 milhão de doses de injeções Moderna na semana passada, após ser notificado de contaminação em parte do fornecimento.

A decisão surgiu após a abertura de uma investigação pelo Ministério da Saúde japonês à morte de dois homens que receberam a vacina da Moderna contra o novo coronavírus, provenientes destes lotes com 1,63 milhões de doses.

A Moderna e a empresa farmacêutica espanhola Rovi (ROVI.MC), que engarrafa as vacinas da Moderna, disseram que a causa pode ser um problema de fabrico e os reguladores de segurança europeus já iniciaram uma investigação.

A autarquia de Kanagawa disse que o distribuidor da vacina no Japão, Takeda Pharmaceutical Co Ltd, recolheu o frasco suspeito e que cerca de 3.790 pessoas já tinham recebido injeções desse lote.

Mais de 4,5 milhões de mortes no mundo

A covid-19 provocou pelo menos 4.507.823 mortes em todo o mundo, entre mais de 216,98 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.743 pessoas e foram contabilizados 1.037.927 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

Links úteis