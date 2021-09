Pelo menos 14 mortos em incêndio numa unidade de tratamento da covid-19 na Macedónia

Pelo menos 14 pessoas morreram na quarta-feira à noite num incêndio que deflagrou após uma explosão numa unidade de tratamento da covid-19 no noroeste da Macedónia, segundo o novo balanço feito esta quinta-feira pelas autoridades locais.

O Ministério Público informou que estão a ser realizadas as análises periciais pertinentes para se perceber quantas pessoas morreram no total. Análises de ADN terão de ser feitas em alguns dos corpos para determinar as suas identidades.

Segundo os meios de comunicação locais, as primeiras investigações sugerem que não há funcionários do hospital entre os mortos.

Os procuradores recolheram ao longo da noite depoimentos de funcionários do hospital de Tetovo para tentar esclarecer a causa do incêndio e emitiram uma ordem para a recolha das câmaras de vigilância colocadas ao redor do local.

Segundo os bombeiros, o incêndio ocorreu por volta das 21:00 de quarta-feira e alastrou-se muito rapidamente, uma vez que o contentor utilizado para abrigar esta unidade de saúde foi fabricado com materiais inflamáveis.

Durante o mês de agosto, houve um aumento acentuado nos casos do novo coronavírus em Tetovo, cidade no noroeste da Macedónia, levando as autoridades de saúde a montarem contentores nos hospitais para conseguirem internar todos os pacientes.

A tragédia ocorre exatamente quando as infeções pelo novo coronavírus começaram a diminuir. Nos últimos dias, não houve mortes relacionadas com a pandemia do SARS-CoV-2 na região de Tetovo.