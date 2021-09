Máscara pode voltar a ser obrigatória no Reino Unido

O Reino Unido pode dar um passo atrás no alívio das restrições já na próxima semana. Com os casos e internamentos por covid-19 a aumentar, o uso de máscara deve voltar a ser obrigatório.

Nos últimos 11 dias, passaram a estar internadas mais mil pessoas, um aumento de 14%. Os especialistas falam num aumento "alarmante" e com o verão a terminar a expectativa é que algumas restrições regressem.

Na próxima semana, Boris Johnson deve apresentar um plano de contigência para o inverno que pode envolver o regresso das máscaras obrigatórias e distanciamento social.

Nos Estados Unidos, os dados da pandemia estão perto dos valores de janeiro, com mais de 1.000 mortes por dia. Joe Biden está a enfrentar

duras críticas depois de ter feito um assertivo discurso em que anunciou a vacinação obrigatória de todos os funcionários do governo federal e também de quem trabalhe com o Estado.

Todas as empresas com mais de 100 trabalhadores também devem exigir vacinação ou então apresentar um teste negativo todas as semanas.

No Brasil, apenas 33% da população está vacinada, mas o ritmo tem estado a acelerar e o número de mortes em queda. Os dados desta sexta-feira - 672 mortes e cerca de 16 mil casos - são os valores mais baixos desde novembro do ano passado.

O Brasil continua a ser, ainda assim, o segundo país do mundo com mais mortes por covid-19.