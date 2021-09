O ano letivo começa com regras sanitárias apertadas, semelhantes às do ano passado.

Nas creches, os pais continuam a deixar as crianças à porta.

A DGS desaconselha a partilha de brinquedos e recomenda o distanciamento entre as crianças nas sestas e refeições.

Nas escolas, a máscara é recomendada a partir do 1.º ciclo e obrigatória a partir do 2.º, mesmo no recreio.

Para evitar contágios, há rastreios à covid-19 a professores, pessoal não docente e alunos do 3.º ciclo e ensino secundário.

A grande novidade nas regras sanitárias deste ano está relacionada com o isolamento. Se for detetado um caso positivo numa turma, já não vão todos para casa durante duas semanas.

Os alunos com contactos de baixo risco ou que testem negativo devem regressar à escola.

