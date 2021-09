O Ministro da Educação acompanhou o processo de testagem numa das poucas escolas do Porto onde ainda decorre esta operação. A visita decorreu no último dia da semana oficial do arranque do ano letivo.

Foi na escola secundária Fontes Pereira de Melo, no Porto, que o Ministro da Educação visitou alunos e professores. O objetivo foi acompanhar o processo de testagem no arranque do ano letivo.

"Temos 99% dos docentes e não docentes vacinados", adiantou o responsável.

Disse ainda que há cerca de um caso positivo de covid-19 em cada mil.

Um resultado favorável que Tiago Brandão Rodrigues acredita ser importante para maximizar o ensino presencial com prioridades.

À margem da visita, o Ministro da Educação comentou ainda as críticas da Fenprof quanto à falta de professores e afirmou que as colocações nunca saíram tão cedo como este ano.

No terceiro ano letivo de pandemia, o ministro mostra-se confiante no trabalho das escolas.

