Discotecas reabrem a 1 de outubro

As discotecas devem mesmo reabrir na próxima fase de desconfinamento, prevista para dia 1 de outubro.

Mas a SIC sabe que este não é um tema consensual e criou divisão dentro do Governo.

A medida será anunciada na quinta-feira, depois da reunião do Conselho de Ministros, que vai decidir os próximos passos no processo de reabertura do país.

