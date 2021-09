Teste negativo à covid-19 também permite entrada em bares e discotecas

A apresentação de um teste negativo à covid-19 também permite aos clientes a entrada em bares e discotecas a partir de 1 de outubro, tal como o certificado digital, anunciou esta quinta-feira o Governo.

Em conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros, o primeiro-ministro, António Costa, referiu que os estabelecimentos de diversão noturna podem abrir a partir daquela data para clientes com certificado digital, sem fazer referência à possibilidade de entrada nestes espaços mediante a apresentação de teste negativo à covid-19.

O comunicado do Conselho de Ministros indica, no entanto, que para a entrada em bares e discotecas é "necessário certificado ou teste negativo", tal como para viagens por via aérea ou marítima, visitas a lares e estabelecimentos de saúde e grandes eventos culturais, desportivos ou corporativos.

O documento do Governo não especifica o tipo de teste que é necessário apresentar.