Coronavírus no mundo: das vacinas ao desconfinamento 

O Presidente norte-americano Joe Biden já levou a terceira dose da vacina contra a covid-19.

A medida foi aprovada para maiores de 65 anos e adultos com doenças associadas ou profissões de alto risco.

Assim como foi aprovada na Coreia do Sul, mas para maiores de 75 anos. No país, foi ainda aprovada a vacinação para crianças entre os 12 e os 17 anos.

No Japão, foi anunciado o fim da emergência sanitária.

Na Austrália, foi anunciado um plano de desconfinamento com um modelo de dois níveis para Sidney, que dará maior liberdade a quem está vacinado, e mantém restrições para os que ainda não receberam a vacina.

No Reino Unido, dois terços da população está totalmente imunizada, um valor que se reflete na diminuição de internamentos, apesar do número de casos estar a aumentar no país.

