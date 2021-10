Covid-19 no Brasil: pelo menos 4 em cada 10 pessoas registam ansiedade ou depressão

A saúde mental detriorou-se em todo o mundo durante a pandemia. No Brasil, em cada 10 pessoas, pelo menos quatro relatam problemas como ansiedade ou depressão.

Para vencer a depressão que muitos brasileiros sentem, encontram no mar o conforto e a terapia.

A pandemia trouxe à tona uma série de receios, ancorados a vários problemas de saúde mental, mas há ainda muitas pessoas que ignoram os sinais de estar prestes a mergulhar na depressão.

No Brasil, em cada 10 pessoas, pelo menos quatro pessoas relatam problemas como ansiedade ou depressão desde o início da pandemia. Os jovens e as mulheres são so mais afetados.

Com a pandemia, a ansiedade e a depressão também aumentaram nas maiores favelas do Rio de Janeiro. A conclusão é de um estudo que revela a crise sanitária veio evidenciar problemas estruturais como racismo, as desigualdades sociais e o desemprego.

Desde o início da pandemia, mais de metade da população das favelas do Rio de Janeiro ficou sem trabalho.

