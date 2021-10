O desconfinamento já se começa a sentir nos lares.

Em Vilar de Maçada, Alijó, os idosos já não precisam de usar máscara dentro do centro social e podem sair em passeios ou para visitar a família.

As preocupações com a covid-19 são ainda muitas. Tenta-se encontrar um equilíbrio entre a proteção e as necessidades dos idosos, para lhes voltar a dar alguma normalidade.

Só os cerca de 30 utentes do centro de dia é que ainda não regressaram ao convívio no lar de Vilar de Maçada. É devagar que se retoma a vida que a covid interrompeu.