Todos os países escandinavos suspendem a vacina da Moderna por risco de miocardite

Tendo em conta os riscos de inflamação do miocárdio e pericárdio após a injeção da segunda dose da vacina Spikevax (Moderna) contra a covid-19, Suécia, Noruega, Dinamarca e Finlândia decidiram desaconselhar a administração aos menores de 30 anos.

A decisão foi anunciada praticamente em simultâneo em Estocolmo, Oslo e Copenhaga na tarde de quarta-feira, logo seguida por Helsínquia, no final do mesmo dia, 6 de outubro.

Os quatro países escandinavos limitarão temporariamente o uso da vacina Spikevax da Moderna devido ao risco de inflamação do miocárdio e do pericárdio.

A Suécia suspende a administração a menores de 30 anos até 1 de dezembro, enquanto a Dinamarca desaconselha o uso para menores de 18 anos, tal como a Noruega e a Finlândia, que também recomendam que homens com menos de 30 anos escolham a vacina da Pfizer-BioNTech Comirnaty.

Mais de 4,8 milhões de mortos em todo o mundo

A covid-19 provocou pelo menos 4.822.267 mortes em todo o mundo, entre mais de 233,23 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Entretanto surgiram novas variantes, nomeadamente as identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

A grande maioria dos pacientes recupera, mas uma parte evidencia sintomas por várias semanas ou até meses.

