Nas ruas: em Roma, contra o "passe verde", em São Paulo, em memória das vítimas mortais

As ruas de Roma encheram-se daqueles que não concordam com a medida que exige ter um passaporte covid-19 para trabalhar em Itália. A partir da próxima sexta-feira, passa a ser obrigatório apresentar um "Passe verde" em todas as empresas, públicas ou privadas.

O documento será essencial para comprovar que o portador já tomou, pelo menos, uma dose da vacina contra a covid 19, já recuperou do vírus nos últimos seis meses ou testou negativo nas últimas 48 horas.

Em São Paulo, muitos passaram por uma das praças mais conhecidas da cidade onde estão espalhados cataventos em memória das agora mais de 600 mil mortes no país.