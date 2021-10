Comércio e serviços reabrem em Sydney para a população vacinada

A cidade australiana de Sydney reabriu hoje a maioria do comércio mas apenas para a população vacinada. Um novo passo no desconfinamento para o estado de Nova Gales do Sul que atingiu a meta de 70% da população com as duas doses tomadas.

Cafés, bares, ginásios, cabeleireiros e outros estabelecimentos comerciais reabriram hoje em Sidney, a cidade mais populosa da Austrália, para clientes vacinados contra a covid-19, pondo fim a mais de cem dias de confinamento.

O estado de Nova Gales do Sul, cuja capital é Sidney, alcançou na semana passada a meta de 70% da população totalmente vacinada, estabelecida pelas autoridades como condição para o desconfinamento. Mais de 90% da população daquele estado já recebeu pelo menos uma dose da vacina.