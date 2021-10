A Itália passa, a partir desta sexta-feira, a exigir o passaporte sanitário a todos os trabalhadores dos setores público e privado.

Mario Draghi rejeitou qualquer alteração à medida que impõe a obrigatoriedade do passe sanitário para todos os trabalhadores, o que está a gerar protestos em várias cidades.

Apesar de estar em vigor em vários países europeus, o certificado não é para já uma opção para as autoridades russas. O país, no entanto, nas últimas horas atingiu novos máximos de mortes e novos casos. Os especialistas acreditam que os números podem ser associados ao comportamento da população e à vacinação, que há meses derrapa.

Em contrapartida, a Austrália assiste a uma aceleração do processo de vacinação. Nova Gales do Sul acaba de cumprir a meta de 80% da população com pelo menos uma dose.

No início de novembro, os EUA deverão abrir as fronteiras terrestres com o México e o Canadá aos viajantes vacinados. Apesar de enfrentar alguma resistência à vacinação, a administração Biden está certa de que o país está no bom caminho.