Comissão de Inquérito diz que Bolsonaro cometeu nove crimes na gestão da pandemia

O Presidente brasileiro Jair Bolsonaro é acusado de nove crimes pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Sentado que tem vindo a investigar a gestão do Governo no que toca à pandemia. O relatório final foi apresentado esta quarta-feira no Senado.

Foram mais de seis meses de investigação sobre a gestão do Governo frente à pandemia de covid-19, que causou a morte a mais de 600 mil brasileiros. O relatório final recomenda o indiciamento de 66 pessoas, entre eles o Presidente Jair Bolsonaro.

Este documento é baseado em 50 depoimentos no Senado, quebras de sigilo telefónico, bancários e apreensão de documentos. Responsabiliza o Presidente pelas mortes ao recusar as primeiras ofertas de vacinas, ao criticar o uso de máscara e ao incentivar aglomerações e o tratamento precoce não comprovado cientificamente.

O relatório recomenda que o Presidente seja indiciado pelos crimes de emprego irregular de verba pública, charlatanismo, incompatibilidade com o decoro do cargo, crime de responsabilidade e contra a humanidade, entre outros. O documento será votado pela comissão esta semana e depois deverá seguir para o Ministério Público.

► Veja mais:

comissão "expôs impressões digitais" de Bolsonaro na morte de milhares de brasileiros