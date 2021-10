Surto de covid-19 em lar de Proença-a-Nova: utentes e funcionários com sintomas ligeiros

Há um novo surto de covid-19 num lar em Proença a Nova. Os residentes, vacinados, foram praticamente todos infetados, mas os casos são, na maioria, ligeiros.

O surto, identificado na sequência da hospitalização, em Castelo Branco, de uma utente de 76 anos com várias comorbilidades e que acabaria por morrer, já conta com sete funcionários e 46 idosos positivos assintomáticos ou com quadros ligeiros.

A origem do surto ainda não foi identificada.

Apenas quatro utentes e 13 trabalhadores permanecem negativos, e serão testados novamente esta quinta-feira.