Covid-19: vários hospitais do Reino Unido estão sob pressão 

Os contágios e as vítimas mortais por covid-19 continuam a aumentar na Europa. Vários países estão a reforçar as medidas para conter o vírus.

No Reino Unido, os hospitais estão a dar sinal de rutura, antes da crise prevista para o inverno.

Na Rússia, morreram mais de mil pessoas, devido à covid-19, no sábado. As autoridades prepararam-se para fechar as empresas em todo o país, e Moscovo e São Petersburgo vão ter medidas mais apertas.

Com uma das taxas de vacinação mais baixas da Europa, a Rússia tem vários hospitais sob pressão.

Na China, o receio que a covid-19 regresse em força levou as autoridades municipais a intensificarem as medidas de contenção.

