Administrativos do hospital de Viseu obrigados a devolver prémio covid-19

Os administrativos do hospital de Viseu que, durante a primeira fase da pandemia, estiveram em contacto com doentes com covid-19, tiveram de devolver o prémio atribuído pelo Ministério da Saúde.

A administração considera-os profissionais de baixo risco, mas a unidade de controlo de infeção do hospital obriga-os a usar equipamento de proteção individual completo.

À SIC, a administração do hospital fala num erro de processamento informático que levou à atribuição do subsídio a quem não cumpria o requisito definido na lei.

Ainda segundo o hospital de Viseu, o erro informático foi esclarecido a cada funcionário e foi dada a possibilidade de ser devolvido o valor em prestações.