Autoridades de saúde preocupadas com aumento de casos de covid-19 na Madeira

Os números da covid-19 na Madeira dispararam e, neste momento, há 16 pessoas internadas. As autoridades de saúde dizem-se preparadas para conter os surtos ativos, mas apelam à população para reforçar a vacinação com a terceira dose.

As autoridades de saúde da Madeira estão em alerta depois de terem sido notificados 51 novos casos de covid-19 num só dia. Um visitante infetou 26 pessoas num lar de idosos e dois professores de natação fizeram disparar os casos positivos numa escola e num clube de desportivo.

Em 48 horas, subiram para 16 as pessoas internadas no hospital central do Funchal.

Numa altura em que a Madeira recupera em termos económicos e prevê uma passagem de ano em grande, o apelo das autoridades de saúde é para que a população com mais de 18 anos vá reforçar a vacina com a terceira dose.

A região tem vacinas suficientes e basta apresentar-se nos centros de vacinação para o reforço. O único requisito exigido é que tenham passado seis meses desde a segunda dose.

O plano é reforçar a vacinação o mais depressa possível e a tempo de salvar o Natal e o fim de ano, época muito festiva entre os madeirenses e de grande procura turística.

