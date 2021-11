Covid-19: número de contágios pode agravar-se a partir de janeiro

A monitorização das linhas vermelhas para a covi-19 da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Ricardo Jorge aponta para um "Rt" de 240 em meados de janeiro, com tendência para ser ultrapassado até final do inverno.

A vacina está a perder força e têm surgido novos surtos, são agora 231, a maioria em escolas e lares. O reforço vacinal para os grupos de risco é cada vez mais necessário.

As pessoas com 75 ou mais anos podem efetuar, no portal covid-19, o autogendamento da terceira dose. A partir de segunda-feira, alarga-se o reforço aos maiores de 70. Para os maiores de 80 vigora a modalidade Casa Aberta.